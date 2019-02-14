Парламентарии Армении приняли пятилетнюю программу действий правительства

Парламент Армении на заседании в четверг проголосовал за пятилетнюю программу действий правительства республики 82 голосами против 37, сообщает корреспондент "Интерфакса".

За принятие программы проголосовали представители фракции "Мой шаг", сформированной на основе партии премьера Никола Пашиняна. Против программы правительства проголосовали оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Как сообщалось, в проекте программы, в том числе, отмечалось, что правительство Армении намерено активно работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), развивать отношения с РФ и углублять взаимодействие с США.

Также в рамках программы планируется укомплектовать Вооруженные силы Армении современными высокоточными ракетными комплексами большой дальности.

Программа правительства Армении широко обсуждалась политикам, экономистами и общественными деятелями, которые подвергли документ критике, назвав его "сборником добрых пожеланий, где нет конкретики и цифр".