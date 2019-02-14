Палестинцы раскритиковали варшавскую конференцию по Ближнему Востоку за одобрение политики Израиля

Представитель Палестинской национальной администрации (ПНА) заявил в четверг, что Варшавская конференция по Ближнему Востоку не внушает доверия, так как поддерживает и одобряет политику Израиля по "оккупации палестинских земель".

"Американцы пытаются узаконить израильскую оккупацию и отрицание права палестинцев на самоопределение, оказывая полную поддержку израильскому правительству", - написал в колонке газеты "Гаарец" Набиль Шаат, советник председателя ПНА Махмуда Аббаса.

Организованный совместно Польшей и США саммит по Ближнему Востоку стартовал в Варшаве 13 февраля. В международной конференции участвуют более 50 стран, в том числе некоторые на министерском уровне.

Н.Шаат отметил, что палестинская сторона отказалась от участия в этой конференции.

"Недопустимо превращать мирный процесс в попытку оправдания военных преступлений или заставлять одну из сторон отказаться от основополагающих прав, гарантируемых уставом ООН", - написал он.

Палестинские власти перестали сотрудничать с США после того, как администрация президента Дональда Трампа объявила о признании Иерусалима столицей Израиля.