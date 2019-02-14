Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9176 RUR   0.0256 GBR   2.1871 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 0.80 Brent 63.61 1.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев

ТЭК 14.02.2019 16:12

Азербайджан в 2018г увеличил в 37 раз импорт из России бензина Premium Euro-95

Азербайджан в 2018 году импортировал 57 тыс. 718,71 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $44 млн 75,58 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина Premium Euro-95 в объеме 57 тыс. 718,71 тонн. В 2017 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 50 тыс. 642,65 тонн на сумму $32 млн 878,23 тыс. Таким образом, в 2018 году импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 13,9%, в стоимостном – на 34%.

При этом 35 тыс. 530,63 тыс. тонн бензина «Premium Euro-95» на $26 млн 231,3 тыс. было импортировано из России (рост в количественном выражении в 36,8 раза, в стоимостном – в 41,4 раза – ИФ), 7 тыс. 25,16 тонн на $5 млн 633,42 тыс. - из Болгарии, 15 тыс. 162,92 тонны на $12 млн 210,86 тыс. - из Румынии.

Кроме того, в 2018 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 104,11 тонн на сумму $1 млн 69,59 тыс. (спад по сравнению с 2017 годом составил 24,1% в количественном выражении, рост в стоимостном выражении - на 5,3% - ИФ).

Основной объем импорта бензина AI-98 за отчетный период пришелся на Беларусь (1 тыс. 90,5 тонн на $960,3 тыс.), остальные поставки пришлись на Германию, Францию и Великобританию.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в 2018г импортировал бензина марки AI-92 на $59 млн Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт из России бензина Premium Euro-95 в 29 раз SOCAR планирует импортировать из России около 30 тыс. тонн бензина марки AI-92 Азербайджан на 3 месяца обнулил таможенную ставку на импорт бензина с октановым числом менее 95 и 92 Азербайджан планирует импортировать до 80 тыс. тонн бензина АИ-92 в связи с остановкой на ремонт БНПЗ Азербайджан в I полугодии импортировал из России бензина Premium Euro-95 на $16 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]