Азербайджан в 2018г увеличил в 37 раз импорт из России бензина Premium Euro-95

Азербайджан в 2018 году импортировал 57 тыс. 718,71 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $44 млн 75,58 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина Premium Euro-95 в объеме 57 тыс. 718,71 тонн. В 2017 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 50 тыс. 642,65 тонн на сумму $32 млн 878,23 тыс. Таким образом, в 2018 году импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 13,9%, в стоимостном – на 34%.

При этом 35 тыс. 530,63 тыс. тонн бензина «Premium Euro-95» на $26 млн 231,3 тыс. было импортировано из России (рост в количественном выражении в 36,8 раза, в стоимостном – в 41,4 раза – ИФ), 7 тыс. 25,16 тонн на $5 млн 633,42 тыс. - из Болгарии, 15 тыс. 162,92 тонны на $12 млн 210,86 тыс. - из Румынии.

Кроме того, в 2018 году в Азербайджан было импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 1 тыс. 104,11 тонн на сумму $1 млн 69,59 тыс. (спад по сравнению с 2017 годом составил 24,1% в количественном выражении, рост в стоимостном выражении - на 5,3% - ИФ).

Основной объем импорта бензина AI-98 за отчетный период пришелся на Беларусь (1 тыс. 90,5 тонн на $960,3 тыс.), остальные поставки пришлись на Германию, Францию и Великобританию.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,5 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова