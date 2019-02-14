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ТЭК 14.02.2019 16:18

ЛУКОЙЛ к апрелю по сделке ОПЕК+ снизит нефтедобычу на 47 тыс. б/с, надеется, что ограничения будут краткосрочными

"ЛУКОЙЛ" в рамках сделки ОПЕК+ должен выйти к концу марта на сокращение нефтедобычи в размере около 47 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

Он отметил, что план "ЛУКОЙЛа" по добыче нефти на 2019 год составляет 82-83 млн тонн. "Не знаю, как будут влиять ограничения ОПЕК+", - сказал В.Алекперов.

Он отметил, что сокращения нефтедобычи в рамках сделки были эффективными, но выразил надежду, что они будут носить краткосрочный характер.

"Мы стабилизируем добычу нефти в этом году. По нефти будет 82 млн тонн с небольшим-83 млн тонн. Не знаем, как будут влиять на объемы добычи те ограничения, которые вводятся по соглашению ОПЕК+, потому что не ясно, будет или не будет соглашение после апреля. Мы пока это не прогнозируем", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

В начале года В.Алекперов говорил, что план по добыче нефти на 2019 год без учета новой сделки ОПЕК+ был в районе 84 млн т нефти, однако из-за сделки "пока это будет на 1 млн т меньше, это будет где-то стабилизация по добыче нефти в 2019г".

В.Алекперов сообщил в четверг, что "инвестиции по этому году будут $8 млрд с небольшим, это чуть больше, чем в прошлом году, из них на территории России почти 70%".

"Вырастут инвестиции за счет геологоразведки, это новые проекты в Мексиканском заливе, в Западной Африке, плюс мы увеличили бурение в основном в Западной Сибири, что позволяет нам стабилизировать добычу нефти", - добавил он.

"Мы надеемся, что уже в 2020-2021 годах добыча нефти будет стабилизирована на западносибирских месторождениях за счет увеличения бурения и применения новых технологий", - отметил глава "ЛУКОЙЛа".

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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