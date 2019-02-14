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Регион 14.02.2019 16:20

Рухани: Сотрудничество Москвы и Тегерана движется к стратегическому, взаимодейстие по Сирии - успешное

Иран и Россия выходят на стратегический уровень сотрудничества, взаимодействие двух стран по Сирии успешно продвигается, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Двусторонние отношения между Россией и Ираном, к счастью, очень хорошие и развивающиеся, эти отношения двигаются к стратегическому уровню. Мы осуществляем консультации по различным вопросам международной повестки и региональной повестки дня, в том числе, по Сирии и наше сотрудничество по урегулированию сирийского вопроса успешно продвигается", - сказал Х.Рухани перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил уверенность, что Иран и Россия смогут "успешно сотрудничать" в борьбе с международным терроризмом.

"Необходимо, конечно, осуществлять и другие дела в Сирии, чтобы будущее этой страны, а также территориальная целостность этой страны, которая имеет важное значение для нас, были обеспечены. И надеюсь, что мы новые шаги предпримем в ходе нынешнего саммита", - сказал Х.Рухани.

Говоря о терактах в Иране, президент этой страны выразил мнение, что случившееся подводит к необходимости координировать усилия в борьбе с терроризмом.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]