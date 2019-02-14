Рухани: Сотрудничество Москвы и Тегерана движется к стратегическому, взаимодейстие по Сирии - успешное

Иран и Россия выходят на стратегический уровень сотрудничества, взаимодействие двух стран по Сирии успешно продвигается, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
"Двусторонние отношения между Россией и Ираном, к счастью, очень хорошие и развивающиеся, эти отношения двигаются к стратегическому уровню. Мы осуществляем консультации по различным вопросам международной повестки и региональной повестки дня, в том числе, по Сирии и наше сотрудничество по урегулированию сирийского вопроса успешно продвигается", - сказал Х.Рухани перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он выразил уверенность, что Иран и Россия смогут "успешно сотрудничать" в борьбе с международным терроризмом.
"Необходимо, конечно, осуществлять и другие дела в Сирии, чтобы будущее этой страны, а также территориальная целостность этой страны, которая имеет важное значение для нас, были обеспечены. И надеюсь, что мы новые шаги предпримем в ходе нынешнего саммита", - сказал Х.Рухани.
Говоря о терактах в Иране, президент этой страны выразил мнение, что случившееся подводит к необходимости координировать усилия в борьбе с терроризмом.
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