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Транспорт и связь 14.02.2019 16:31

Авиарейс Воронеж-Баку откроется в 2019г

Воронежский международный аэропорт планирует в 2019 году организовать рейсы в Азербайджан, сообщается в информации, опубликованной на сайте аэропорта.

«Воронежский аэропорт планирует в 2019 году запустить регулярные прямые рейсы в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Таджикистан. Прямое авиасообщение свяжет Воронеж с Баку, Душанбе, Тбилиси и Актау», - сообщил генеральный директор аэропорта Александр Белевич в четверг на международном бизнес-форуме «Воздушные ворота Черноземья – платформа для развития вашего бизнеса».

По его словам, в 2020 году аэропорт планирует запустить регулярные рейсы из Воронежа в Ригу, Стамбул и Дубаи.

Рейсы из Воронежа выполняют 26 авиакомпаний,10 из которых – зарубежные. Маршрутная сеть насчитывает 25 направлений, в том числе 10 региональных и 15 международных. В 2018 году аэропорт обслужил 770 тыс. пассажиров. При этом международными рейсами перевезено 252,1 тыс. человек (рост по сравнению с 2017 годом рост - 69,4%).

Н.Аббасова

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Тэги: ВОРОНЕЖ, РЕЙС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]