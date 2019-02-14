Авиарейс Воронеж-Баку откроется в 2019г

Воронежский международный аэропорт планирует в 2019 году организовать рейсы в Азербайджан, сообщается в информации, опубликованной на сайте аэропорта.

«Воронежский аэропорт планирует в 2019 году запустить регулярные прямые рейсы в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Таджикистан. Прямое авиасообщение свяжет Воронеж с Баку, Душанбе, Тбилиси и Актау», - сообщил генеральный директор аэропорта Александр Белевич в четверг на международном бизнес-форуме «Воздушные ворота Черноземья – платформа для развития вашего бизнеса».

По его словам, в 2020 году аэропорт планирует запустить регулярные рейсы из Воронежа в Ригу, Стамбул и Дубаи.

Рейсы из Воронежа выполняют 26 авиакомпаний,10 из которых – зарубежные. Маршрутная сеть насчитывает 25 направлений, в том числе 10 региональных и 15 международных. В 2018 году аэропорт обслужил 770 тыс. пассажиров. При этом международными рейсами перевезено 252,1 тыс. человек (рост по сравнению с 2017 годом рост - 69,4%).

Н.Аббасова