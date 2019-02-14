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Дальнее зарубежье 14.02.2019 18:32

Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО в четверг провели встречу с участием министра обороны Украины Степана Полторака, в ходе которой представители альянса выразили поддержку Киеву в ситуации вокруг Азовского моря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре", - сказал Й.Столтенберг на итоговой пресс-конференции после двухдневных переговоров между представителями Минобороны стран НАТО.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.

24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, АЗОВ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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