Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО в четверг провели встречу с участием министра обороны Украины Степана Полторака, в ходе которой представители альянса выразили поддержку Киеву в ситуации вокруг Азовского моря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Страны НАТО выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре", - сказал Й.Столтенберг на итоговой пресс-конференции после двухдневных переговоров между представителями Минобороны стран НАТО.
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.
24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»