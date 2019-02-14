Цены на нефть усилили подъем, Brent подорожала до $64,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили рост в ходе торгов в четверг после того, как министр энергетики РФ Александр Новак снова подтвердил курс на сокращение нефтедобычи в соответствии с договоренностями ОПЕК+. Brent обновила максимум с ноября.
По словам российского министра, Россия может сократить добычу нефти на 140 тыс. - 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрьским уровнем, что означает сокращение на 90 тыс. - 100 тыс. б/с с октябрьского уровня, который взят за точку отсчета в соглашении ОПЕК+.
Позитивные данные о внешней торговле Китая продолжают оказывать поддержку росту.
Кроме того, участники рынка продолжают ждать новых сигналов из Пекина о ходе торговых переговоров США и Китая и из Вашингтона - о предотвращении повторного "шатдауна".
Апрельский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:10 поднялся на $1,01 (1,59%) - до $64,62 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос в цене к этому времени на $0,59 (1,09%) - до $54,49 за баррель.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней. Ранее планировалось, что пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд вырастут с 10% до 25% после 1 марта.
Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%.
По данным таможенного управления Китая, импорт нефти в страну вырос в январе на 5,1% в годовом выражении, до 42,6 млн тонн, а закупки нефтепродуктов за рубежом подскочили на 17,5%, до 3,38 млн тонн.
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