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Дальнее зарубежье 14.02.2019 19:03

НАТО рассматривает усиление присутствия в черноморском регионе - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе изучают вопрос о возможном увеличении присутствия в регионе Черного моря.

"Мы изучаем, можем ли мы и дальше наращивать наше присутствие в Черном море", - сказал генсек в четверг после совещания министров обороны стран НАТО.

Такое заявление Й.Столтенберг сделал, говоря о том, что в альянсе рассматривают возможности усиления поддержки Украины. "Через несколько дней корабли НАТО в Черном море примут участие в учениях", - напомнил генсек.

По его словам, НАТО в рамках поддержки Украины уже значительно нарастила присутствие в море, воздухе и на земле в регионе Черного моря.

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Тэги: НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]