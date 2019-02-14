Сильная турбулентность стала причиной травм пятерых пассажиров в самолете в США

Пять пассажиров рейса авиакомпании Delta пострадали из-за сильной турбулентности во время полета в Сиэтл, сообщает газета The Seattle Times.
"Пять человек получили ранения из-за сильной турбулентности во время рейса из Калифорнии в Сиэтл. Самолет вынужденно сел в городе Рино в штате Невада, двое пассажиров и стюардесса были доставлены в местную больницу. Еще двое пострадавших пассажиров от госпитализации отказались", - пишет издание.
Все пострадавшие находились в сознании, степень их травм не уточняется.
"Всего в самолете Embraer 175 находилось 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Турбулентность произошла на высоте около 10 тыс. метров. Ранее в среду Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что на Калифорнию надвигается сильный зимний шторм, который может создать опасные условия для полетов с чрезвычайной турбулентностью", - отмечает The Seattle Times.
Издание уточняет, что рейс выполняла авиакомпания Compass Airlines по заказу Delta Air Lines.
По данным газеты, пассажирам компенсируют стоимость авиабилетов. Из Невады в Сиэтл они вылетели спустя шесть часов, в аэропорту их накормили пиццей и предоставили другие услуги. Самолет благополучно приземлился в Сиэтле в 21:30 того же дня.
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