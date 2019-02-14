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Дальнее зарубежье 14.02.2019 16:48

Сильная турбулентность стала причиной травм пятерых пассажиров в самолете в США

Пять пассажиров рейса авиакомпании Delta пострадали из-за сильной турбулентности во время полета в Сиэтл, сообщает газета The Seattle Times.

"Пять человек получили ранения из-за сильной турбулентности во время рейса из Калифорнии в Сиэтл. Самолет вынужденно сел в городе Рино в штате Невада, двое пассажиров и стюардесса были доставлены в местную больницу. Еще двое пострадавших пассажиров от госпитализации отказались", - пишет издание.

Все пострадавшие находились в сознании, степень их травм не уточняется.

"Всего в самолете Embraer 175 находилось 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Турбулентность произошла на высоте около 10 тыс. метров. Ранее в среду Национальная метеорологическая служба США предупреждала, что на Калифорнию надвигается сильный зимний шторм, который может создать опасные условия для полетов с чрезвычайной турбулентностью", - отмечает The Seattle Times.

Издание уточняет, что рейс выполняла авиакомпания Compass Airlines по заказу Delta Air Lines.

По данным газеты, пассажирам компенсируют стоимость авиабилетов. Из Невады в Сиэтл они вылетели спустя шесть часов, в аэропорту их накормили пиццей и предоставили другие услуги. Самолет благополучно приземлился в Сиэтле в 21:30 того же дня.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]