Китай увеличил доходы от туризма на 10,5% в 2018 году

Доходы от туризма в Китае по итогам 2018 года увеличились на 10,5% и составили 5,97 трлн юаней ($882 млрд), сообщает министерство культуры и туризма страны.

По предварительным оценкам, вклад внутреннего туризма в ВВП страны составил 9,94 трлн юаней, или 11%.

В прошлом году в туристическом секторе было создано напрямую и косвенно 79,9 млн рабочих мест, что составляет почти 10,3% от общего числа занятого населения, сообщает агентство "Синьхуа".