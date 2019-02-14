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Туризм 14.02.2019 16:49

Китай увеличил доходы от туризма на 10,5% в 2018 году

Доходы от туризма в Китае по итогам 2018 года увеличились на 10,5% и составили 5,97 трлн юаней ($882 млрд), сообщает министерство культуры и туризма страны.

По предварительным оценкам, вклад внутреннего туризма в ВВП страны составил 9,94 трлн юаней, или 11%.

В прошлом году в туристическом секторе было создано напрямую и косвенно 79,9 млн рабочих мест, что составляет почти 10,3% от общего числа занятого населения, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]