Грузия может возобновить закупки газа у России, чтобы диверсифицировать рынок его поставок

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия не исключил возможность возобновления закупок природного газа у России с целью диверсификации поставок этого топлива, которые в настоящее время почти полностью осуществляются из Азербайджана.

"Мы хотим создать возможность того, чтобы был не один поставщик газа, а больше. Ведутся переговоры с Россией и, наверное, мы закупим у России какое-то количество газа в пределах того, что даст нам возможность сохранить энергобезопасность и энергетическую независимость", - заявил Г.Кобулия, выступая в парламенте страны.

При этом он подчеркнул, что диверсификация поставок создаст конкуренцию на рынке, что будет способствовать снижению тарифов на газ.

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года - до 2 млрд 559,6 млн кубометров. При этом, как сообщалось, согласно утвержденному Минэкономразвития балансу природного газа на 2019 год, импортировать планируется 2 млрд 591,5 млн кубометров газа, что на 7% больше, чем в 2018 году. Весь объем поставок придется на Азербайджан. Поставки природного газа из России в балансе не предусматриваются уже второй год.

Министр напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией "Газпром экспорт" по транзиту российского газа в Армению, двухлетний срок действия договора о котором истек в конце минувшего года. Грузинская сторона рассчитывает на улучшение условий. "Это сложные переговоры, и необходимо время", - отметил Г.Кобулия.

Согласно прежнему договору между Грузией и "Газпром экспортом", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только деньгами. При этом "Газпром экспорт" гарантировал оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в объемах 2-2,2 млрд кубометров в год, а также поставку газа в Грузию в 2017-2018 годах "на гибких условиях, по цене на $30 за 1 тыс. кубометров ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки, что полностью удовлетворяло грузинскую сторону.