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Дальнее зарубежье 14.02.2019 19:32

НАТО пересматривает уровень взаимодействия с Силами безопасности Косово - Столтенберг

В НАТО ведется обсуждение пересмотра уровня взаимодействия НАТО с Силами безопасности Косово, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"После решения о преобразовании Сил безопасности Косово (СБК) в армию мы в настоящее время пересматриваем уровень взаимодействия НАТО с СБК. Обсуждение этого вопроса продолжается, и мы ожидаем, что решения о дальнейших действиях будут приняты позднее, весной этого года", - заявил глава НАТО в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневной встречи министров обороны стран организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, КОСОВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]