НАТО пересматривает уровень взаимодействия с Силами безопасности Косово - Столтенберг

В НАТО ведется обсуждение пересмотра уровня взаимодействия НАТО с Силами безопасности Косово, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"После решения о преобразовании Сил безопасности Косово (СБК) в армию мы в настоящее время пересматриваем уровень взаимодействия НАТО с СБК. Обсуждение этого вопроса продолжается, и мы ожидаем, что решения о дальнейших действиях будут приняты позднее, весной этого года", - заявил глава НАТО в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневной встречи министров обороны стран организации.