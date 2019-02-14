Президент Алиев наградил замминистра иностранных дел орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени замминистра иностранных дел Махмуда Мамед-Гулиева, сообщает сайт главы государства.

М.Мамед-Гулиев удостоен ордена «за длительную плодотворную деятельность в реализации внешней политики Азербайджана».

Ф.Исазаде