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Регион 14.02.2019 16:59

Турция готова создать новый механизм для торгового сотрудничества с Ираном - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что Турция согласилась разработать механизм для сотрудничества с Ираном в сфере торговли в обход американских санкций.

"Турция готова создать механизм, аналогичный европейскому, для торгового сотрудничества с Ираном", - приводит слова Х.Рухани сайт иранского президента.

"Многостороннее сотрудничество с Ираном дает положительные результаты во многих сферах, и Турция готова расширять это сотрудничество с другими странами региона", - добавил он.

Ранее Германия и Франция объявили, что намерены разработать специальный механизм специального назначения (INSTEX) для обхода санкций США в отношении Ирана.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]