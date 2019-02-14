Турция готова создать новый механизм для торгового сотрудничества с Ираном - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что Турция согласилась разработать механизм для сотрудничества с Ираном в сфере торговли в обход американских санкций.

"Турция готова создать механизм, аналогичный европейскому, для торгового сотрудничества с Ираном", - приводит слова Х.Рухани сайт иранского президента.

"Многостороннее сотрудничество с Ираном дает положительные результаты во многих сферах, и Турция готова расширять это сотрудничество с другими странами региона", - добавил он.

Ранее Германия и Франция объявили, что намерены разработать специальный механизм специального назначения (INSTEX) для обхода санкций США в отношении Ирана.