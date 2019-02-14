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Финансы 14.02.2019 17:00

Минтруда не исключает сотрудничества с Азерпочт при выдаче пенсий

Министр труда и соцзащиты населения (МТСЗН) Сахиль Бабаев не исключил возможности сотрудничества с ООО «Азерпочт» в вопросах выдачи пенсий населению.

В настоящее время банками-агентами Минтруда при выплате пенсий и пособий населению выступают Международный банк Азербайджана (МБА) и Kapital Bank.

«Если Азерпочт выступит с интересным предложением, то мы с большим удовольствием подпишем с ними соглашение о сотрудничестве по выдаче пенсий», - сказал С.Бабаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в настоящее время МБА и Kapital Bank оказывают такие услуги по тарифам, ниже, чем предлагает «Азерпочт». «Сегодня наши банковские расходы по обслуживанию пенсий осуществляются по ставке 0,35%. Это очень низкий тариф. Работающие с нами банки предоставляют нам карточные расходы ниже их себестоимости, так как рассчитывают на большой оборот», - отметил С.Бабаев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕНСИИ, АЗЕРПОЧТ, МИНТРУДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]