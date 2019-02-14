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СНГ 14.02.2019 19:44

Санкции США призваны усилить конкурентоспособность американских компаний, американского СПГ - Силуанов

Новые санкции в отношении России, предложенные конгрессменами США, очевидно, направлены на усиление конкурентоспособности американских компаний, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов России Антон Силуанов.

"Очевидно, что санкции (отражают - ИФ) стремление таким методом усилить свою конкурентоспособность, конкурентоспособность американских компаний. Взять вариант санкционный о СПГ", - сказал он.

"Очевидно, все понятно. Здесь не могу сказать, что карты раскрылись. За политическими мотивами существует чёткое позиционирование своих интересов, протекционзим, торговые войны", - добавил министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]