Санкции США призваны усилить конкурентоспособность американских компаний, американского СПГ - Силуанов

Новые санкции в отношении России, предложенные конгрессменами США, очевидно, направлены на усиление конкурентоспособности американских компаний, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр финансов России Антон Силуанов.

"Очевидно, что санкции (отражают - ИФ) стремление таким методом усилить свою конкурентоспособность, конкурентоспособность американских компаний. Взять вариант санкционный о СПГ", - сказал он.

"Очевидно, все понятно. Здесь не могу сказать, что карты раскрылись. За политическими мотивами существует чёткое позиционирование своих интересов, протекционзим, торговые войны", - добавил министр.