Украина делает важные шаги для вступления в НАТО - министр обороны Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет о принимаемых его страной серьезных шагах на пути евроатлантической интеграции.

В четверг он провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Минобороны Украины на своем сайте.

По словам С.Полторака, во время диалога стороны обменялись мнениями, которые касаются совместной безопасности. "Кроме этого нами были обсуждены основные вопросы, которые касаются оборонной реформы министерства обороны Украины, которая происходит при поддержке НАТО", - сказал украинский министр.

"Украине нужно двигаться вперед, и мы предпринимаем важные шаги до того, чтобы стать полноценным членом Альянса", - подчеркну он.

В свою очередь Г.Уильямсон заявил в ходе встречи, что Великобритания будет предлагать Украине помощь, поддерживать с ней диалог, а также поощрять всех своих союзников помогать Киеву конкретными делами.