Внутренняя разведка ФРГ проверит связи правых партий с Россией - СМИ

Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) в преддверии выборов в Европарламент проверит связи немецких правых партий с Россией, сообщает в четверг со ссылкой на источники в спецслужбах RND -информационная редакция медиагруппы Madsack.

По информации RND, в минувший вторник в Потсдаме прошла встреча представителей профильных региональных ведомств, которые обсуждали возможное влияние Москвы на предстоящие выборы, а также на выборы в парламенты трех федеральных земель на востоке Германии - Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Земельные выборы в ФРГ запланированы на осень 2019 года.

Итогом встречи стало решение созвать экспертную группу под руководством представителей этих трех земель и Берлина.

"Экспертная группа будет собирать данные вплоть до выборов", - говорится в газете Hannoversche Allgemeine - партнерском издании RND.

В свою очередь RND отмечает, что встреча в Потсдаме прошла под руководством представителей отделов по противодействию шпионажу и правому экстремизму в BfV. На встрече обсуждались возможные связи с Россией партии "Правые".

"BfV ставит "Правых" в политическом плане между Национал-демократической партией Германии (НДПГ) и движением Pro-Bewegung", - отмечает при этом Hannoversche Allgemeine.

НДПГ - это ультраправая партия, Pro-Bewegung - это конгломерат из правых региональных партий. В частности, региональная организация Pro Chemnitz в августе прошлого года участвовала в Хемнице в резонансных беспорядках после убийства 35-летнего гражданина ФРГ, организовывала марши, участники которых атаковали журналистов, распространяла лозунги правого толка и другую подобную информацию.

"Как говорят в кругах спецслужб, Москва видит в правоэкстремистских немецких партиях возможных союзников в намерении дестабилизировать Запад", - утверждает Hannoversche Allgemeine.

Также на встрече в Потсдаме обсуждали связи с Россией партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), в частности - поездку чартерным рейсом бывшей ведущей фигуры в партии Фрауке Петри с мужем и другим политиком из АдГ Юлианом Флаком в Россию в феврале 2017 года. "Расходы предположительно в 25 тыс. евро были в свое время взяты на себя российской стороной", - пишет издание.

Кроме этого, по данным Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, Россия планирует в преддверии предстоящих выборов задействовать "верные Кремлю СМИ": в числе таких СМИ перечислены RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).

Однако в пресс-службе ведомства по охране конституции не стали комментировать агентству "Интерфакс" информацию, опубликованную в СМИ.

"BfV в целом не подтверждает и не опровергает внутренние заседания. Также не комментируем мы и возможное их содержание", - говорится в ответе пресс-службы, полученном "Интерфаксом" в ответ на просьбу подтвердить факт созыва рабочей группы и рассказать о ее конкретных задачах.