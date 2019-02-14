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Финансы 14.02.2019 17:26

Органы высшего аудита Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества до 2024г

Счетные палаты Азербайджана и Кувейта подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Палате.

Подписание состоялось в рамках визита председателя Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова в Кувейт.

«Стороны обновили старый договор о сотрудничестве, подписанный в 2006 году», - отметили в палате.

Кроме того, органы высшего аудита двух страны обсудили рабочий план по определению рамок сотрудничества в 2020-2023 годах. «Стороны договорились о совместных мероприятиях в таких сферах как экологический аудит, аудит госдолга, аудит госзакупок, а также аудит информационных технологий», - отметили в Палате.

А.Мамедов

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Тэги: КУВЕЙТ, СЧЕТПАЛАТА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]