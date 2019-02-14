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Социум 14.02.2019 17:30

Минтруда в 2019г для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны построит 300 частных домов, еще 500 квартир приобретет

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в 2019 году будет предоставлено более 800 новых квартир, заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В текущем году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 300 частных домов и 500 новых квартир», - сказал глава МТСЗН в четверг на брифинге.

По его словам, в 2018 году указанной категории граждан было предоставлено 626 новых квартир. Таким образом, в Азербайджане семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны до сих пор получили 6,654 тыс. квартир.

«В прошлом году был проведен тендер по квартирам. В Баку для инвалидов Карабахской войны в трех зданиях были приобретены квартиры с ремонтом и кухонной мебелью. Министерство приобрело более 200 квартир по цене 730 манатов за квадратный метр», - отметил министр.

По словам С.Бабаева, еще 70 квартир были приобретены в поселке Мехтиабад.

«По третьему лоту в поселке Забрат были приобретены более 100 квартир в большом жилищном комплексе по цене 750-800 манатов за квадратный метр. Несмотря на невысокую стоимость, квартиры отличает хорошее качество», - подчеркнул он.

Как сказал министр, тендеры на обеспечение новым жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов будут объявлены и в 2019 году.

«Правда, думаю, что в этом году будет сложно найти жилье по цене 730-750 манатов за кв. м, потому что мы все такие квартиры уже купили», - отметил С.Бабаев.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ИНВАЛИДЫ, ЖИЛЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]