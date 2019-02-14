Минтруда в 2019г для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны построит 300 частных домов, еще 500 квартир приобретет

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в 2019 году будет предоставлено более 800 новых квартир, заявил министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
«В текущем году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 300 частных домов и 500 новых квартир», - сказал глава МТСЗН в четверг на брифинге.
По его словам, в 2018 году указанной категории граждан было предоставлено 626 новых квартир. Таким образом, в Азербайджане семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны до сих пор получили 6,654 тыс. квартир.
«В прошлом году был проведен тендер по квартирам. В Баку для инвалидов Карабахской войны в трех зданиях были приобретены квартиры с ремонтом и кухонной мебелью. Министерство приобрело более 200 квартир по цене 730 манатов за квадратный метр», - отметил министр.
По словам С.Бабаева, еще 70 квартир были приобретены в поселке Мехтиабад.
«По третьему лоту в поселке Забрат были приобретены более 100 квартир в большом жилищном комплексе по цене 750-800 манатов за квадратный метр. Несмотря на невысокую стоимость, квартиры отличает хорошее качество», - подчеркнул он.
Как сказал министр, тендеры на обеспечение новым жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов будут объявлены и в 2019 году.
«Правда, думаю, что в этом году будет сложно найти жилье по цене 730-750 манатов за кв. м, потому что мы все такие квартиры уже купили», - отметил С.Бабаев.
Р.Бабаев
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