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Социум 14.02.2019 17:43

В Азербайджане с марта увеличивается президентская стипендия для студентов вузов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении президентской стипендии для студентов с высокими результатами в сфере учебы.

Согласно указу с 1 марта 2019 года президентская стипендия для студентов этой категории составит 210 манатов (в настоящее время она составляет 185 манатов - ИФ).

Кроме того, глава государства распорядился об усовершенствовании системы стипендий в вузах.

Согласно распоряжению с 1 марта 2019 года увеличиваются до 16 тыс. единиц количество стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основе показателей успеваемости.

Документ также предусматривает увеличение процентного числа студентов, получающих стипендии с 31% до 45% в 2019-2020 учебном году и не менее 50% к 2020-2021 учебному году.

Наряду с этим, другим распоряжением И.Алиева определены стипендии для докторантов, студентов высших учебных заведений, учреждений среднего и профессионального образования, а также студентов Национальной академии наук в размере 50-300 манатов за счет средств государственного бюджета.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТИПЕНДИИ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]