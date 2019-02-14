В Азербайджане с марта увеличивается президентская стипендия для студентов вузов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении президентской стипендии для студентов с высокими результатами в сфере учебы.
Согласно указу с 1 марта 2019 года президентская стипендия для студентов этой категории составит 210 манатов (в настоящее время она составляет 185 манатов - ИФ).
Кроме того, глава государства распорядился об усовершенствовании системы стипендий в вузах.
Согласно распоряжению с 1 марта 2019 года увеличиваются до 16 тыс. единиц количество стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основе показателей успеваемости.
Документ также предусматривает увеличение процентного числа студентов, получающих стипендии с 31% до 45% в 2019-2020 учебном году и не менее 50% к 2020-2021 учебному году.
Наряду с этим, другим распоряжением И.Алиева определены стипендии для докторантов, студентов высших учебных заведений, учреждений среднего и профессионального образования, а также студентов Национальной академии наук в размере 50-300 манатов за счет средств государственного бюджета.
Ф.Исазаде
Эрдоган: женевский процесс по Сирии не функционирует, а астанинский работает
По итогам саммита РФ-Турция-Иран согласован "хороший итоговый документ" - Ушаков
Наследники свыше 660 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные пособия – Бабаев
Органы высшего аудита Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества до 2024г
Индийская Petronet LNG изучит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood в США
Два "Боинга" повредили оперение в результате инцидента в аэропорту "Внуково"
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Эрдоган заявил о необходимости увеличения количества зон деэскалации в Сирии
США обнародуют план по ближневосточному урегулированию после выборов в Израиле - СМИ
РФ, Турция и Иран будут противостоять планам подрыва суверенитета и территориальной целостности САР, безопасности соседних стран - заявление лидеров
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета
Элеонора Митрофанова обозначила приоритеты Россотрудничества в развитии российско-азербайджанского гуманитарного диалога
Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного Интернета»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»