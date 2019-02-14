Лидер британской оппозиции обсудит Brexit в Брюсселе - СМИ

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проведет на следующей неделе переговоры в Брюсселе, сообщает в четверг газета The Guardian.

В Брюсселе Дж.Корбину, по данным газеты, предстоит встретиться с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, а также с председателем фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Европейского парламента Ги Верхофстадтом, участвовавшим в переговорах по Brexit как представитель Европарламента.

Европейские политики ожидают, что Дж.Корбин расскажет им подробнее об условиях, мри которых он готов согласиться на сделку премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit.

Ранее в феврале Дж.Корбин заявлял, что готов поддержать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в том числе спорный "страховочный план" по ирландской границе, если Т.Мэй внесет изменения в декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

Так, лейбористы хотят, чтобы Великобритания в полном составе оставалась в таможенном союзе с ЕС, сохраняла тесную связь с единым рынком ЕС, а также участвовала в программах ЕС по субсидиям и соглашениях, касающихся безопасности.

Такое развитие событий, как ожидается, вызовет негативную реакцию со стороны Даунинг-стрит. Сама Т.Мэй в настоящее время пытается согласовать с Брюсселем изменения в "страховочный план", которые смогли бы убедить значительную часть британского парламента проголосовать за сделку.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план". В то же время, ЕС позитивно принял предложение Дж.Корбина, и призвали Т.Мэй согласиться на условия лейбористов, отмечает газета.

Британский парламент в январе отверг согласованную Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.