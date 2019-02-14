Устранить обеспокоенности Турции по Сирии может сотрудничество Анкары с легитимным правительством в Дамаске - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани посоветовал Турции для снятия своих обеспокоенностей по проблемам безопасности в Сирии сотрудничать с официальным Дамаском.
"Надо, конечно же, обращать внимание на обеспокоенность правительства Турции. Мы понимаем эту обеспокоенность, но, тем не менее, считаем, что сотрудничество с легитимным правительством Сирии и размещение сирийских сил на международной границе является самым устойчивым путем для устранения этой обеспокоенности", - заявил Х.Рухани в ходе трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Сочи.
По его словам, необходимо, чтобы после ухода сил США сирийское правительство быстрее распространило свою власть на северо-восточные части страны.
"Эту задачу надо (решать), сохраняя права всех граждан, проживающих в Сирии, также и курдов, которые долгие годы на этой территории проживали и являются неотъемлемой частью сирийского народа", - сказал Х.Рухани.
"Осталось немного территорий (в Сирии), где присутствуют террористы. В основном, везде мир и спокойствие. В рамках международного права и избегая возникновения гуманитарной катастрофы в Идлибе, а также на севере и востоке Евфрата это (мир и порядок) тоже надо распространить", - сказал президент Ирана.
Он также заявил, что правительство США "в продолжение своих незаконных действий" в Сирии до сих пор использует террористов, в том числе в этой стране и в Ираке для действий в своих интересах.
"Есть достоверные отчеты, которые свидетельствуют о том, что американцы (помогают) террористам ИГИЛ в переброске (сил) внутри Сирии, а также переброске их в Афганистан", - подчеркнул Х.Рухани.
Эрдоган: женевский процесс по Сирии не функционирует, а астанинский работает
По итогам саммита РФ-Турция-Иран согласован "хороший итоговый документ" - Ушаков
Наследники свыше 660 военнослужащих-шехидов получили с начала 2019 года единовременные пособия – Бабаев
Органы высшего аудита Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества до 2024г
Индийская Petronet LNG изучит возможность инвестирования в СПГ-проект Driftwood в США
Два "Боинга" повредили оперение в результате инцидента в аэропорту "Внуково"
В Азербайджане с марта увеличивается президентская стипендия для студентов вузов
Минтруда в 2019г для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны построит 300 частных домов, еще 500 квартир приобретет
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета
Элеонора Митрофанова обозначила приоритеты Россотрудничества в развитии российско-азербайджанского гуманитарного диалога
Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного Интернета»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»