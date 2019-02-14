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Регион 14.02.2019 18:01

Устранить обеспокоенности Турции по Сирии может сотрудничество Анкары с легитимным правительством в Дамаске - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани посоветовал Турции для снятия своих обеспокоенностей по проблемам безопасности в Сирии сотрудничать с официальным Дамаском.

"Надо, конечно же, обращать внимание на обеспокоенность правительства Турции. Мы понимаем эту обеспокоенность, но, тем не менее, считаем, что сотрудничество с легитимным правительством Сирии и размещение сирийских сил на международной границе является самым устойчивым путем для устранения этой обеспокоенности", - заявил Х.Рухани в ходе трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Сочи.

По его словам, необходимо, чтобы после ухода сил США сирийское правительство быстрее распространило свою власть на северо-восточные части страны.

"Эту задачу надо (решать), сохраняя права всех граждан, проживающих в Сирии, также и курдов, которые долгие годы на этой территории проживали и являются неотъемлемой частью сирийского народа", - сказал Х.Рухани.

"Осталось немного территорий (в Сирии), где присутствуют террористы. В основном, везде мир и спокойствие. В рамках международного права и избегая возникновения гуманитарной катастрофы в Идлибе, а также на севере и востоке Евфрата это (мир и порядок) тоже надо распространить", - сказал президент Ирана.

Он также заявил, что правительство США "в продолжение своих незаконных действий" в Сирии до сих пор использует террористов, в том числе в этой стране и в Ираке для действий в своих интересах.

"Есть достоверные отчеты, которые свидетельствуют о том, что американцы (помогают) террористам ИГИЛ в переброске (сил) внутри Сирии, а также переброске их в Афганистан", - подчеркнул Х.Рухани.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОЗАБОЧЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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