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СНГ 14.02.2019 20:35

Силуанов: новые санкции США призваны помешать "Арктик СПГ 2", но мы все равно его реализуем, даже при поддержке бюджета

Новые санкции в отношении России, предложенные конгрессменами США, призваны помешать реализации нового СПГ-проекта "НОВАТЭКа" (MOEX:NVTK) - "Арктик СПГ 2", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью радио "Business FM".

"Я хочу сказать, что в любом случае мы этот проект, "Арктик СПГ 2", будем реализовывать, поскольку есть у нас ресурсы. Даже и при поддержке бюджета, мы, кстати, готовы рассматривать возможности государственных средств, поскольку наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году превысит отметку 7% ВВП, и мы можем, будем задействовать этот ресурс для вложения средств в этот проект", - сказал он.

Министр заметил, что в настоящее время решается вопрос о привлечении инвестиций, в том числе иностранных, в проект. "Наверное, как раз в преддверии решения по этому направлению и возникла эта тема. Констатирую, что все это абсолютно однозначно открывает истинную причину санкций. Речь идет о том, что появился сжиженный газ", - сказал он.

"Понятно, что это протекционизм собственным компаниям, которые начинают сжижение газа и который американцы пытаются направить на европейский и другие рынки, а здесь еще и Россия мешает. Если этот законопроект реализуется в закон, ну не знаю, как наши иностранные партнеры по этому бизнес-проекту отреагируют, надеюсь, что все-таки бизнес-интересы превалируют. Есть уже определенная усталость (от санкций - ИФ), надоело уже все", - сказал А.Силуанов.

Он отметил, что по вложенным в проект "Ямал СПГ" средствам ФНБ "идет прекрасное обслуживание вложенных средств, высокие доходности". "Надежный проект, там все поставки газа законтрактованы на много лет вперед, поэтому это вложение абсолютно эффективное и абсолютно надежное", - подчеркнул министр.

В ходе сессии Сочинского инвестиционного форума А.Силуанов заметил, что "Арктик СПГ 2" будет меньше по затратам, чем "Ямал СПГ", поскольку "он уже делается на базе".

"Если вдруг санкционный пакет сработает, если такие решения будут приняты, и если вдруг иностранные инвесторы будут реагировать на санкции, я не исключаю, что наши государственные ресурсы, в том числе, средства ФНБ, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы для вложения в этот проект. Этот проект очень рентабельный будут это российские инвесторы или иностранные, если иностранные откажутся, найдём ресурсы", - сказал министр в ходе сессии.

Проект "Ямал СПГ" попал под финансовые санкции США - проект не смог привлечь денежные средства в долларах. В результате на этот проект стоимостью $27 млрд было выделено $2,4 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, российские Газпромбанк (MOEX:GZPR) и Сбербанк (MOEX:SBER) предоставили "Ямал СПГ" сумму, эквивалентную $4 млрд. Внешэкономбанк предоставил гарантию на сумму, эквивалентную $3 млрд, в обеспечение обязательства "НОВАТЭКа" по обслуживанию долга "Ямал СПГ" перед кредиторами проекта. Основное финансирование поступило от китайских банков - в евро и юанях.

Завод заработал на полную мощность в конце прошлого года. Окончательное инвестрешение по "Арктик СПГ 2" должно быть принято во второй половине 2019 года. Французская Total уже договорилась о покупке 10% "Арктик СПГ 2". Ведутся переговоры о вхождении инвесторов из Китая, Японии, Саудовской Аравии, Таиланда и др.

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ПРОЕКТ


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