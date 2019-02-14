Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг посещает город Гянджа, сообщают официальные СМИ.
М.Алиева в рамках поездки возложила цветы к памятнику экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.
Глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов проинформировал М.Алиеву о работах по благоустройству, проводимых в городе за последние годы.
Первый вице-президент также встретилась с представителями Общественного объединения «Региональное развитие».
В Гяндже она посетила среднюю школу №18 имени Низами Айдына. Директор школы Матанат Рзаева отметила, что текущие ремонтные работы в школе последний раз были проведены в 1988 году, и в настоящее время учебное заведение нуждается в капитальной реконструкции.
М.Алиева в ходе встречи с учениками школы пообещала, что в школе будут созданы самые лучшие условия для обучения.
Помимо этого, она посетила детский дом. М.Алиева была проинформирована о работах по строительству нового корпуса в детском доме и предстоящих работах по его благоустройству.
Также, М.Алиева посетила детский сад №32. Директор учреждения Сахиля Гусейнова отметила, что построенный в 1985 году детский сад нуждается в ремонте. Первый вице-президент отметила необходимость реконструкции в кратчайшие сроки.
Помимо этого, она посетила дом-музей выдающегося представителя азербайджанской прозы Мир Джалала Пашаева. Директор музея Ирада Ибаева проинформировала М.Алиеву о созданных здесь условиях.
В тот же день М.Алиева провела встречу с жителями Гянджи в парке культуры и отдыха «Хан багы». Кроме этого, она посетила религиозный комплекс «Имамзаде».
Ф.Исазаде
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