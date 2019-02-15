Советник Трампа назвал хорошим знаком встречу американской делегации на торговых переговорах в Пекине с Си Цзиньпином

Ларри Кудлоу - экономический советник президента США Дональда Трампа - подтвердил, что члены американской делегации, которые ведут переговоры в Пекине по торговым разногласиям, будут приняты председателем КНР Си Цзиньпином, назвав это "очень хорошим знаком".

"Они касаются всех проблем, им тяжело приходится", - сказал Л.Кудлоу, имея в виду торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина, которые представляют американскую сторону на переговорах.

Советник президента отметил, что, несмотря на то, что соглашения пока достичь не удается, "атмосфера на переговорах хорошая".

США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекина не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США, отмечают источники.

При этом, по их словам, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

Источники отмечают, что американская сторона не намерена смягчать свое требование об отказе китайских властей от субсидирования государственных компаний, а также требование об улучшении ситуации в сфере корпоративного управления.

Отсутствие ощутимого прогресса в переговорах позволяет предположить, что для заключения сделки потребуется личная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина, заявил один из источников.

Накануне представитель Белого дома сообщил, что Д.Трамп хотел бы встретиться с председателем КНР "очень скоро".

Дата встречи Д.Трампа с Си Цзиньпином пока не определена, и маловероятно, что лидеры США и Китая смогут встретиться до 1 марта, крайнего срока, к которому Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Во вторник Д.Трамп заявил о возможности переноса крайней даты для достижения соглашения с КНР на более поздний срок. По данным Bloomberg, Д.Трамп рассматривает возможность ее переноса еще на 60 дней.

В то же время Л.Кудлоу заявил в четверг, что решение о переносе срока пока не принято.

Переговоры продолжаются в пятницу.