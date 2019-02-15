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Дальнее зарубежье 15.02.2019 12:14

Участники конференции по Венесуэле пообещали направить этой стране помощь на $100 млн

Венесуэла может получить около $100 млн в качестве гуманитарной помощи от 25 государств, заявил в пятницу советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

"На конференции по гуманитарной помощи в поддержку Венесуэлы, проводившейся Организацией американских государств, 25 стран пообещали $100 млн гуманитарной помощи", - написал Дж.Болтон в Twitter.

На открытии конференции Карлос Веккио, представитель самопровозглашенного президента Венесуэлы в США Хуана Гуайдо, заявил, что приоритетом является доставка гуманитарной помощи в страну к 23 февраля.

Ожидается, что денежные средства поступят напрямую в центры гуманитарной помощи, расположенные на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией.

В последние дни самопровозглашенный президент Венесуэлы Х.Гуайдо заявляет, что работает над доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро, напротив, принимает меры, чтобы не пропустить в страну эти грузы, поставляемые, в частности, по инициативе США. По его мнению, Х.Гуайдо не уполномочен решать подобные вопросы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, СТРАНЫ, ГУМПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]