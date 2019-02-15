Глава МИД Узбекистана и президент Афганистана обсудили взаимодействие в афганском урегулировании

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Мюнхене обсудил взаимодействие в рамках запуска мирного межафганского диалога, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане, который должен осуществляться самими афганцами", - говорится в сообщении.

Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Речь шла о перспективах реализации совместных с Узбекистаном крупных транспортных, энергетических и других проектов, направленных на создание трансафганских транзитных коридоров и укрепление региональных экономических взаимосвязей, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

А.Камилов передал А.Гани слова искреннего уважения и самые добрые пожелания мира и благополучия от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В свою очередь президент Афганистана поблагодарил главу Узбекистана за последовательные и энергичные усилия по содействию мирному процессу в его стране и ее социально-экономическому возрождению, отмечается в сообщении.

В Мюнхене 15-17 февраля проходит международная конференция по безопасности.