Глава МИД Узбекистана и президент Афганистана обсудили взаимодействие в афганском урегулировании

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Мюнхене обсудил взаимодействие в рамках запуска мирного межафганского диалога, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
"На встрече обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане, который должен осуществляться самими афганцами", - говорится в сообщении.
Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Речь шла о перспективах реализации совместных с Узбекистаном крупных транспортных, энергетических и других проектов, направленных на создание трансафганских транзитных коридоров и укрепление региональных экономических взаимосвязей, говорится в сообщении МИД Узбекистана.
А.Камилов передал А.Гани слова искреннего уважения и самые добрые пожелания мира и благополучия от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В свою очередь президент Афганистана поблагодарил главу Узбекистана за последовательные и энергичные усилия по содействию мирному процессу в его стране и ее социально-экономическому возрождению, отмечается в сообщении.
В Мюнхене 15-17 февраля проходит международная конференция по безопасности.
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС
Инвестиции малазийской Petronas в энергосферу Азербайджана превысили $4 млрд
Саркисян заговорил об опасности "замороженного конфликта" в Карабахе
Банки в Азербайджане будут создавать защитные линии от рисков
Президент Алиев обновил состав госкомиссии по решению проблем граждан Азербайджана, занимающихся торговлей на территории РФ
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии в связи с созданием в Азербайджане комплекса GPC
Президент Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по предупреждению птичьего гриппа в Азербайджане
В регионах Азербайджана планируется строительство новых реабилитационных центров для детей
Шарлотта Рэмплинг стала лауреатом почётного "Золотого медведя" Берлинале
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»