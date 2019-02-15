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СНГ 15.02.2019 12:34

Глава МИД Узбекистана и президент Афганистана обсудили взаимодействие в афганском урегулировании

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Мюнхене обсудил взаимодействие в рамках запуска мирного межафганского диалога, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках запуска мирного политического диалога в Афганистане, который должен осуществляться самими афганцами", - говорится в сообщении.

Они также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Речь шла о перспективах реализации совместных с Узбекистаном крупных транспортных, энергетических и других проектов, направленных на создание трансафганских транзитных коридоров и укрепление региональных экономических взаимосвязей, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

А.Камилов передал А.Гани слова искреннего уважения и самые добрые пожелания мира и благополучия от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В свою очередь президент Афганистана поблагодарил главу Узбекистана за последовательные и энергичные усилия по содействию мирному процессу в его стране и ее социально-экономическому возрождению, отмечается в сообщении.

В Мюнхене 15-17 февраля проходит международная конференция по безопасности.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]