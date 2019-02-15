США могут запретить иностранным компаниям сотрудничать с венесуэльской PDVSA

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), включая запрет иностранным компаниям на сотрудничество с ней, пишет агентство Bloomberg.
Вашингтон ищет новые пути ослабления президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.
Кроме того, власти США готовятся к возможному заявлению о банкротстве американской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., которую контролирует PDVSA, заявил конгрессмен Майкл Маккол. Он является самым высокопоставленным республиканцем в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
В январе Bloomberg уже сообщало, что Citgo наняла юристов, чтобы проработать дальнейшую стратегию, одним из рассматриваемых вариантов является банкротство. Вместе с тем 31 января представитель американской администрации заявил журналистам, что Citgo - один из важнейших активов Венесуэлы, поэтому Белый дом стремится сохранить компанию на плаву.
Банкротства Citgo можно будет избежать, если в Венесуэле произойдет смена режима, считают в Вашингтоне.
По словам М.Маккола и двух источников, знакомых с ходом обсуждения, правительство США также рассматривает несколько сценариев восстановления венесуэльской экономики.
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