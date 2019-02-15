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Дальнее зарубежье 15.02.2019 13:02

США могут запретить иностранным компаниям сотрудничать с венесуэльской PDVSA

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), включая запрет иностранным компаниям на сотрудничество с ней, пишет агентство Bloomberg.

Вашингтон ищет новые пути ослабления президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

Кроме того, власти США готовятся к возможному заявлению о банкротстве американской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., которую контролирует PDVSA, заявил конгрессмен Майкл Маккол. Он является самым высокопоставленным республиканцем в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

В январе Bloomberg уже сообщало, что Citgo наняла юристов, чтобы проработать дальнейшую стратегию, одним из рассматриваемых вариантов является банкротство. Вместе с тем 31 января представитель американской администрации заявил журналистам, что Citgo - один из важнейших активов Венесуэлы, поэтому Белый дом стремится сохранить компанию на плаву.

Банкротства Citgo можно будет избежать, если в Венесуэле произойдет смена режима, считают в Вашингтоне.

По словам М.Маккола и двух источников, знакомых с ходом обсуждения, правительство США также рассматривает несколько сценариев восстановления венесуэльской экономики.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]