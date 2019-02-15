В Таджикистане член ИГИЛ приговорен к 30 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов

Суд в Душанбе приговорил к 30 годам лишения свободы в колонии усиленного режима члена "Исламского государства" 39-летнего жителя Хатлонской области Бахриддина Шарофуддинова, признав его виновным в подготовке терактов, сообщает интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в суде.

В сообщении отмечается, что Б.Шарофуддинов в 2004 и в 2007 годах был судим РФ "за свои террористические и экстремистские призывы". В ходе следствия стало известно, что он вступил в контакт с представителями ИГИЛ, отбывая наказание в Перми, пишет издание со ссылкой на источник.

"Посредством интернета он тогда принял присягу на верность идеям ИГИЛ. После того, как в августе 2017 года вышел на свободу и вернулся в Таджикистан, осужденный сообщил своим соратникам по ИГИЛ, что собирается взорвать здания ОМВД района Фархор (Хатлонской области - ИФ), местного хукумата, а также совершить взрывы в местах массового скопления народа в вышеназванном районе", - сообщил "Азии-Плюс" источник в суде.

"Через интернет он изучил, как изготовить взрывные устройства и в ходе изготовления их у себя дома сам подорвался и лишился нескольких пальцев. В феврале 2018 года он изготовил у себя дома два флага ИГИЛ и один из них ночью вывесил в одном из сел Фархора. Через соцсети Шарофуддинов сообщил своим соратникам по ИГИЛ, что изготовил взрывные устройства для организации взрывов в центре Душанбе и у 201-й Российской военной базы в районе столичного Гипроземгородка, и ждет их сигнала", - сказал источник в суде.

В сентябре 2018 года Б.Шарофуддинов был задержан сотрудниками УБОП МВД Таджикистана в Фархоре. При обыске у него дома были обнаружены взрывные устройства и детонаторы к ним.

В ноябре 2018 года таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") сообщила о задержании группы членов ИГИЛ, планировавшей совершить теракты против 201-й РВБ.

Со ссылкой на источник в сообщении говорилось, что группа боевиков ИГИЛ из 12 человек, возглавляемая жителем города Вахдат Сухробом (фамилия задержанного радио не известна) была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября. Источник "Радио Озоди" не стал говорить о подробностях дела, объяснив это тем, что оно имеет гриф секретности.

Представитель командования 201-й Российской военной базы в Таджикистане тогда сообщил "Интерфаксу", что руководство базы не получало официального уведомления от местных властей о задержании группы террористов, планирующих осуществить нападение на базу.

Со своей стороны Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана 13 ноября опроверг сообщение "Радио Озоди" о задержании группы боевиков ИГИЛ, планировавшей теракты против 201-й Российской военной базы в Таджикистане.