Три киргизских политика подали иск о защите чести и достоинства против экс-президента Атамбаева

Бывший генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, бывший спикер киргизского парламента Ахматбек Келдибеков, и бывший глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Кенешбек Дуйшебаев хотят взыскать с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и учрежденной им телекомпании "Апрель" 18 млн сомов ($258 тыс.) по иску о защите чести и достоинства.

Как сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат истцов Динара Ашимова, они посчитали, что высказанные А.Атмабаевым в интервью "Апрелю" в декабре 2018 года заявления "порочат их честь и достоинство, в связи с чем намерены взыскать с ответчиков по 6 млн сомов".

Первое судебное заседание состоялось в пятницу, иск рассматривает Октябрьский районный суд Бишкека.

Адвокат отметила, что сначала А.Бекназаров, А.Келдибеков, и К.Дуйшебаев планировали подать иск только к телеканалу, но затем решили, что ответчиком должен выступать и экс-президент Киргизии, который "будучи учредителем телеканала, злоупотребляя этим, превратил свой телеканал в свою трибуну для сведения личных счетов".

По ее словам, кроме компенсации истцы требуют от А.Атамбаева и телеканала "Апрель" опровержения "высказанной нелицеприятной информации, которая касалась А. Келдибекова, которого бывший президент назвал "коррупционером", а также заявлений о том, что экс-глава спецслужбы и бывший генпрокурор "разбогатели после апрельской революции (7 апреля 2010 года - ИФ)"".

Директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников ранее заявлял журналистам, что "готов судиться с бывшими политиками и отстаивать свою правоту". Он также сообщил, что телеканал не намерен делать никаких опровержений, отметив, что в словах А.Атамбаева "не содержится клеветы или искажения фактов".