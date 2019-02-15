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Дальнее зарубежье 15.02.2019 11:56

Один человек получил ожоги кислотой в метро Парижа

Один человек получил в пятницу серьезные ожоги в метро Парижа после того, как в него плеснули кислотой, сообщает французская радиостанция "Франс Энфо".

По ее данным, инцидент произошел на первой линии парижского метрополитена между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал".

По первоначальным данным, инциденту предшествовала перепалка.

Человек, плеснувший кислотой в другого, скрылся на станции "Лионский вокзал". Полиция начала на ней поисковую операцию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, КИСЛОТА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]