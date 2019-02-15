Один человек получил ожоги кислотой в метро Парижа

Один человек получил в пятницу серьезные ожоги в метро Парижа после того, как в него плеснули кислотой, сообщает французская радиостанция "Франс Энфо".

По ее данным, инцидент произошел на первой линии парижского метрополитена между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал".

По первоначальным данным, инциденту предшествовала перепалка.

Человек, плеснувший кислотой в другого, скрылся на станции "Лионский вокзал". Полиция начала на ней поисковую операцию.