Азербайджан увеличил в 2018г поставки вина в Россию на 83%

Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 654,72 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $7 млн 561,96 тыс. По сравнению с 2017 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 75,4%, в суммарном – на 28,4%», - отметили в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. В частности, за 2018 год в РФ экспортировано 618,3 тыс. декалитров (рост на 82,9%) на сумму $6 млн. 400,17 тыс. (рост на 29,8%).

В Азербайджане в 2018 году объем производства продукции виноделия составил 1,5 млн декалитров. Рост производства по сравнению с 2017 годом составил 48,9%.

Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия до 1,875 млн декалитров.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков