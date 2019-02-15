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Бизнес и законодательство 15.02.2019 11:57

Азербайджан увеличил в 2018г поставки вина в Россию на 83%

Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 654,72 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $7 млн 561,96 тыс. По сравнению с 2017 годом экспорт в количественном выражении увеличился на 75,4%, в суммарном – на 28,4%», - отметили в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. В частности, за 2018 год в РФ экспортировано 618,3 тыс. декалитров (рост на 82,9%) на сумму $6 млн. 400,17 тыс. (рост на 29,8%).

В Азербайджане в 2018 году объем производства продукции виноделия составил 1,5 млн декалитров. Рост производства по сравнению с 2017 годом составил 48,9%.

Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия до 1,875 млн декалитров.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]