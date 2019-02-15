В Токио предложили законопроект для поддержки айнов - древнейших жителей Японского архипелага

Кабинет министров Японии предложил законопроект, который предусматривает меры поддержки народу айнов - древнейших жителей Японского архипелага, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
В документе также впервые зафиксирован статус айнов как "коренных жителей" Японии.
"Намерение состоит в том, чтобы воплотить в жизнь общественную (задачу - ИФ) - обеспечить жизнь айнам, чувство собственного достоинства, и уважать их гордость", - отмечается в документе.
Предусмотрено создание фонда, который спонсировал бы развитие культуры айнов, а также другие меры для поддержки локальных сообществ, туризма и сохранения местных промыслов.
Точное происхождение айнов остается неизвестным, а их язык считается изолированным. В ходе противостояния с более поздними поселенцами на Японских островах айны оттеснялись на север и ассимилировались.
В 2008 году японский парламент принял резолюцию с призывом признать айнов в качестве особой группы населения со своим собственном языком и культурой. После этого правительство страны немедленно выпустило соответствующее заявление.
Согласно данным переписи 2017 года, в Японии проживают не менее 12,3 тыс. айнов. Однако, отмечают западные СМИ, точная численность этой этнической группы неизвестна, поскольку многие ее представители глубоко интегрированы в японское общество или не распространяются о своем происхождении.
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС
Инвестиции малазийской Petronas в энергосферу Азербайджана превысили $4 млрд
Саркисян заговорил об опасности "замороженного конфликта" в Карабахе
Президент Алиев обновил состав госкомиссии по решению проблем граждан Азербайджана, занимающихся торговлей на территории РФ
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии в связи с созданием в Азербайджане комплекса GPC
Президент Алиев выделил 30 млн манатов на улучшение мелиорации зимних пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах
Президент Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по предупреждению птичьего гриппа в Азербайджане
В регионах Азербайджана планируется строительство новых реабилитационных центров для детей
Шарлотта Рэмплинг стала лауреатом почётного "Золотого медведя" Берлинале
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»