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Дальнее зарубежье 15.02.2019 14:25

В Токио предложили законопроект для поддержки айнов - древнейших жителей Японского архипелага

Кабинет министров Японии предложил законопроект, который предусматривает меры поддержки народу айнов - древнейших жителей Японского архипелага, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

В документе также впервые зафиксирован статус айнов как "коренных жителей" Японии.

"Намерение состоит в том, чтобы воплотить в жизнь общественную (задачу - ИФ) - обеспечить жизнь айнам, чувство собственного достоинства, и уважать их гордость", - отмечается в документе.

Предусмотрено создание фонда, который спонсировал бы развитие культуры айнов, а также другие меры для поддержки локальных сообществ, туризма и сохранения местных промыслов.

Точное происхождение айнов остается неизвестным, а их язык считается изолированным. В ходе противостояния с более поздними поселенцами на Японских островах айны оттеснялись на север и ассимилировались.

В 2008 году японский парламент принял резолюцию с призывом признать айнов в качестве особой группы населения со своим собственном языком и культурой. После этого правительство страны немедленно выпустило соответствующее заявление.

Согласно данным переписи 2017 года, в Японии проживают не менее 12,3 тыс. айнов. Однако, отмечают западные СМИ, точная численность этой этнической группы неизвестна, поскольку многие ее представители глубоко интегрированы в японское общество или не распространяются о своем происхождении.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АЙНЫ, ПОДДЕРЖКА, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]