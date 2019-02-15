В Токио предложили законопроект для поддержки айнов - древнейших жителей Японского архипелага

Кабинет министров Японии предложил законопроект, который предусматривает меры поддержки народу айнов - древнейших жителей Японского архипелага, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

В документе также впервые зафиксирован статус айнов как "коренных жителей" Японии.

"Намерение состоит в том, чтобы воплотить в жизнь общественную (задачу - ИФ) - обеспечить жизнь айнам, чувство собственного достоинства, и уважать их гордость", - отмечается в документе.

Предусмотрено создание фонда, который спонсировал бы развитие культуры айнов, а также другие меры для поддержки локальных сообществ, туризма и сохранения местных промыслов.

Точное происхождение айнов остается неизвестным, а их язык считается изолированным. В ходе противостояния с более поздними поселенцами на Японских островах айны оттеснялись на север и ассимилировались.

В 2008 году японский парламент принял резолюцию с призывом признать айнов в качестве особой группы населения со своим собственном языком и культурой. После этого правительство страны немедленно выпустило соответствующее заявление.

Согласно данным переписи 2017 года, в Японии проживают не менее 12,3 тыс. айнов. Однако, отмечают западные СМИ, точная численность этой этнической группы неизвестна, поскольку многие ее представители глубоко интегрированы в японское общество или не распространяются о своем происхождении.