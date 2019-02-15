Москва предлагает Токио упростить визовый режим - посол РФ в Японии

Россия выступает за серьезную либерализацию визового режима с Японией, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Неотъемлемая, на наш взгляд, составляющая движения к партнерству - это налаживание более масштабных, более глубоких связей в области экономики, науки, технологий, образовании, культуры и спорта, гуманитарных связей, туристических обменов, где мы поставили цель на ближайшие годы - довести их до 400 тыс. человек", - сказал посол.

"А для этого, на мой взгляд, нужна, конечно же, серьезная либерализация визовых режимов - за что мы также ратуем в контактах с нашими японскими партнерами", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в январе этого года, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо.

"Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан - бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть, вообще, до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", - сказал С.Лавров на пресс-подходе по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо", - заявил глава МИД РФ.

По данным Национальной туристической организации Японии, турпоток в Японию из России в первом полугодии 2018 года вырос на рекордные 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страну посетили почти 50 тысяч россиян. Из них примерно 70% - самостоятельные туристы.