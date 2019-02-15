Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев 12°

Дальнее зарубежье 15.02.2019 14:44

Москва предлагает Токио упростить визовый режим - посол РФ в Японии

Россия выступает за серьезную либерализацию визового режима с Японией, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Неотъемлемая, на наш взгляд, составляющая движения к партнерству - это налаживание более масштабных, более глубоких связей в области экономики, науки, технологий, образовании, культуры и спорта, гуманитарных связей, туристических обменов, где мы поставили цель на ближайшие годы - довести их до 400 тыс. человек", - сказал посол.

"А для этого, на мой взгляд, нужна, конечно же, серьезная либерализация визовых режимов - за что мы также ратуем в контактах с нашими японскими партнерами", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в январе этого года, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо.

"Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан - бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть, вообще, до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", - сказал С.Лавров на пресс-подходе по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо", - заявил глава МИД РФ.

По данным Национальной туристической организации Японии, турпоток в Японию из России в первом полугодии 2018 года вырос на рекордные 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страну посетили почти 50 тысяч россиян. Из них примерно 70% - самостоятельные туристы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ВИЗЫ


Похожие новости


Абэ для заключения мирного договора с Россией вынужден менять стратегию на переговорах с Путиным - СМИ Япония заключит мирный договор с Россией только после определения границ - Абэ Москва предупреждала Токио, что размещение в Японии американских систем ПРО нарушает ДРСМД - Лавров Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными У России есть и готовность, и терпение для достижения результата по мирному договору с Японией - Лавров Встреча Путина и Абэ ожидается в этом месяце - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]