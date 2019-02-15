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СНГ 15.02.2019 12:21

Бер и Друзь отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок - Первый канал

Первый канал и производители программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" приняли решение об отстранении на неопределенный срок главреда передачи Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах.

"В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"", - говорится в заявлении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В пресс-службе отметили, что "на Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?"".

"Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю", - подчеркивается в сообщении.

Гендиректор телекомпании "Красный квадрат" Илья Кривицкий, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что компания "очень ценит профессиональные качества Ильи Бера, однако считает правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок".

Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почётный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" и соавтор передачи Наталья Стеценко сообщила, что "ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу".

"Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном. Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но, поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", - пояснила она.

Она добавила, что в это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием А.Друзя, "но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января".

Ранее И.Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны А.Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года А.Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам И.Бера, он записал телефонный разговор с А.Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". И.Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?".

Позднее в СМИ появилась позиция А.Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно И.Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а А.Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.

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Тэги: РОССИЯ, ЗНАТОКИ, ПРОГРАММЫ, ОТСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]