Первый канал и производители программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" приняли решение об отстранении на неопределенный срок главреда передачи Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах.

"В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"", - говорится в заявлении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В пресс-службе отметили, что "на Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?"".

"Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю", - подчеркивается в сообщении.

Гендиректор телекомпании "Красный квадрат" Илья Кривицкий, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что компания "очень ценит профессиональные качества Ильи Бера, однако считает правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок".

Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почётный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" и соавтор передачи Наталья Стеценко сообщила, что "ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу".

"Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном. Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но, поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", - пояснила она.

Она добавила, что в это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием А.Друзя, "но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января".

Ранее И.Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны А.Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года А.Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам И.Бера, он записал телефонный разговор с А.Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". И.Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?".

Позднее в СМИ появилась позиция А.Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно И.Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а А.Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.