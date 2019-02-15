Травма, полученная на тренировке по дзюдо, не помешает Путину поиграть в хоккей - Песков

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца, который он получил во время тренировки с дзюдоистами накануне, не помешает его планам поиграть в пятницу в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", - сказал Д.Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это даже нельзя назвать травмой: "Во время одного из захватов - это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт".

Накануне В.Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.