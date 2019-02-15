Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 17 Фев 18 Фев 12°

СНГ 15.02.2019 12:40

Травма, полученная на тренировке по дзюдо, не помешает Путину поиграть в хоккей - Песков

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца, который он получил во время тренировки с дзюдоистами накануне, не помешает его планам поиграть в пятницу в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", - сказал Д.Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это даже нельзя назвать травмой: "Во время одного из захватов - это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт".

Накануне В.Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЧУВСТВИЕ


Похожие новости


Рухани: Сотрудничество Москвы и Тегерана движется к стратегическому, взаимодейстие по Сирии - успешное Путин прибыл в Татарстан Путин в поздравлении дипломатам обозначил приоритеты внешней политики РФ Президент Алиев провел встречу с министром экономического развития РФ Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль Русский язык сохранит статус официального в Киргизии - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]