Кремль приветствует обсуждение с Японией возможности отмены виз для граждан РФ - Песков

В Кремле приветствуют обсуждение с Токио возможной отмены виз в Японию для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное обсуждение, безусловно, оно приветствуется, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.
Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, что Токио рассматривает возможность отмены краткосрочных виз для граждан России. Предполагается, что россияне смогут посещать Японию без виз в рамках поездок на срок не более 90 дней.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»