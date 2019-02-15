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СНГ 15.02.2019 15:04

Кремль приветствует обсуждение с Японией возможности отмены виз для граждан РФ - Песков

В Кремле приветствуют обсуждение с Токио возможной отмены виз в Японию для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобное обсуждение, безусловно, оно приветствуется, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, что Токио рассматривает возможность отмены краткосрочных виз для граждан России. Предполагается, что россияне смогут посещать Японию без виз в рамках поездок на срок не более 90 дней.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЯПОНИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]