Кремль приветствует обсуждение с Японией возможности отмены виз для граждан РФ - Песков

В Кремле приветствуют обсуждение с Токио возможной отмены виз в Японию для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобное обсуждение, безусловно, оно приветствуется, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, что Токио рассматривает возможность отмены краткосрочных виз для граждан России. Предполагается, что россияне смогут посещать Японию без виз в рамках поездок на срок не более 90 дней.