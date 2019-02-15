Баку и Москва обсудили вопросы проведения совместных военных учений – Минобороны Азербайджана

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял военного атташе РФ в Азербайджане полковника Игоря Лобастова в связи с завершением миссии в Баку.
«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы расширения и устойчивости сотрудничества принятия на вооружение азербайджанской армией современной и высокоточной военной техники, вооружения и других средств военного назначения российского производства», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Согласно информации, З.Гасанов и И.Лобастов выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сфере.
«Стороны также уделили внимание вопросам проведения совместных военных учений, организации взаимных визитов и рабочих встреч, обмена опыта на уровне экспертов, подготовке курсантов и специалистов в военных школах РФ»,- говорится в сообщении.
З.Гасанов и И.Лобастов подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью обеспечения безопасности в регионе.
Ф.Исазаде
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