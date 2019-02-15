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Внешняя политика 15.02.2019 12:42

Баку и Москва обсудили вопросы проведения совместных военных учений – Минобороны Азербайджана

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял военного атташе РФ в Азербайджане полковника Игоря Лобастова в связи с завершением миссии в Баку.

«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы расширения и устойчивости сотрудничества принятия на вооружение азербайджанской армией современной и высокоточной военной техники, вооружения и других средств военного назначения российского производства», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Согласно информации, З.Гасанов и И.Лобастов выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сфере.

«Стороны также уделили внимание вопросам проведения совместных военных учений, организации взаимных визитов и рабочих встреч, обмена опыта на уровне экспертов, подготовке курсантов и специалистов в военных школах РФ»,- говорится в сообщении.

З.Гасанов и И.Лобастов подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью обеспечения безопасности в регионе.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]