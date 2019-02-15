Путин и Лукашенко проведут переговоры в новом формате

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут переговоры в новом формате, чтобы обсудить взаимодействие двух стран в гуманитарных областях, а затем, возможно, сыграют в хоккей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидеры России и Белоруссии встречают в Сочи третий день подряд. В этот раз они вместе посетят образовательный центр "Сириус", где познакомятся с новыми проектами.

По словам Д.Пескова, в пятницу в ходе переговоров президенты сделают акцент на двустороннем сотрудничестве в области образования, культуры и спорта. "Эти гуманитарные сферы представляют ключевое значение для двусторонней повестки дня. Лидеры заслушают доклады министров культуры, образования и спорта", - сообщил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что "это достаточно новый интересный формат, который подчеркивает, насколько две страны придают значение углублению партнерских взаимовыгодных отношений".

Д.Песков не исключил, что во второй половине дня два президента поиграют в хоккей.

В.Путин приглашал белорусского коллегу сыграть в хоккей в конце прошлого года на Красной площади после того, как два президента провели переговоры в Кремле. Это было буквально в канун Нового года, 29 декабря. Тогда А.Лукашенко не смог выйти на лед с российским президентом, потому что его ждали неотложные дела в Минске. Однако два президента условились в ближайшее время поиграть в хоккей и покататься на лыжах, что и делают в эти дни в Сочи.