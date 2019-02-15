Шотландия в 2018г увеличила экспорт виски до рекорда, продажи в США впервые превысили 1 млрд фунтов

Шотландия в 2018 году увеличила экспорт виски в объемном и стоимостном выражении до рекордных отметок, при этом поставки в США в первый раз в истории превысили 1 млрд фунтов стерлингов ($1,28 млрд), свидетельствуют данные Шотландской ассоциации виски (SWA).
Объем экспорта шотландского виски повысился в прошлом году на 3,6%, до 1,28 млрд стандартных бутылок емкостью 0,7 л, то есть 896 млн литров виски, или 358,4 млн литров чистого спирта, объявила британская таможенная служба. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году на отметке 1,264 млрд бутылок.
Стоимость экспорта выросла на 7,8%, до 4,7 млрд фунтов.
США стали первым в мире рынком сбыта шотландского виски с оборотом свыше 1 млрд фунтов. На втором месте - Франция (442 млн фунтов). При этом французы, похоже, предпочитают недорогие сорта: в объемном выражении они закупили в 1,5 раза больше виски, чем американцы - 187,8 млн бутылок против 136,8 млн.
Ассоциация делает вывод о дальнейшей "премиумизации" рынка виски в США.
Вместе с тем на страны Евросоюза пришлось 36% экспорта в объемном и 30% в стоимостном выражении.
Десятое место по стоимости экспорта шотландского виски занимает Латвия - 129,8 млн фунтов (рост на 7,9%), но в топ-10 стран по объему закупок она не входит. Ранее SWA связывала показатели Латвии с перевалкой в Россию, где выше спрос на дорогие сорта шотландского алкоголя.
Экспорт односолодовых сортов вырос на 11,3%, до 1,3 млрд фунтов.
"Шотландский виски, несомненно, является одним из самых успешных продуктов Шотландии и Великобритании, - заявил министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс. - Невозможно переоценить важность этой отрасли для британской экономики".
Ранее в этом году США и Великобритания подписали соглашение о торговле крепкими спиртными напитками, которое позволит защитить интересы шотландских и ирландских поставщиков виски, а также производителей виски и бурбона в США после выхода Британии из Евросоюза (Brexit).
По оценкам SWA, Brexit без нового соглашения с ЕС означает для шотландских производителей потерю торговых льгот на сумму 50 млн фунтов в год. Кроме того, порты Великобритании и Евросоюза вряд ли смогут справиться с высокими объемами таможенной обработки, что может привести к перебоям.
Скотч занимает первое место среди экспортируемых Великобританией продуктов питания напитков по объему экспортной выручки, опережая лосося, шоколад и сыры. В целом шотландский виски принес Британии более 1% выручки от экспорта товаров в прошлом году без учета нефти.
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