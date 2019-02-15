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Дальнее зарубежье 15.02.2019 16:21

Досрочные всеобщие выборы пройдут в Испании в конце апреля - премьер

Председатель правительства Испании Педро Санчес проинформировал в пятницу министров о том, что досрочные всеобщие выборы пройдут в стране 28 апреля, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Эта дата выбрана для того, чтобы эти выборы не совпали с муниципальными, автономными, а также европейскими выборами, отмечает газета.

Выступая перед журналистами П.Санчес заявил: "Я им (министрам) сообщил, о том, что предложил распустить парламент и созвать всеобщие выборы 28 апреля".

О том, что досрочные выборы стали практически неизбежными, стало ясно, когда в среду парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством.

191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году.

Социалистическая рабочая партия испанского премьера, в частности, не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед стартовавшим ранее на этой неделе судом по делу 12 лидеров каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]