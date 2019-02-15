Совет ЕС 18 февраля не будет принимать заключительный документ по Украине

Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 18 февраля не планируют принимать заключительный документ по Украине, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.