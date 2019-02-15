США будут вводить санкции против европейцев, нарушивших санкционный режим в отношении Ирана

США будут вводить санкции против любых юридических и физических лиц, нарушающих введенные Вашингтоном санкции, в том числе из ЕС, заявил в пятницу спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
"Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую запрещенную санкциями деятельность", - сказал он в ходе телефонного пресс-брифинга в ответ на вопрос о реакции США на разработку европейского механизма по защите от санкций США при сотрудничестве с Ираном (INSTEX).
"Мы не видим какой-либо потребности для компаний в создании механизмов по обходу американских санкций. Любая международная корпорация, которая связана с финансовой системой США, между американским и иранским рынком всегда выберет первый", - подчеркнул представитель госдепа.
"Мы делаем это, потому что мы привержены нашей кампании по оказанию экономического давления на режим (в Тегеране - ИФ)", - сказал Б.Хук, подчеркнув, что страны ЕС "не должны одобрять внешнюю политику Ирана, не должны принимать ее как нормальный порядок вещей на Ближнем Востоке".
США восстановили санкции в отношении Ирана в 2018 году после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, которая, по мнению новой администрации США, не отвечает интересам страны.
Европейские партнеры США придерживаются договоренностей с Ираном и считают, что ядерная сделка - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - является гарантией европейской безопасности. В рамках поддержания этой сделки они продолжают вести дела с Ираном.
В 2019 году Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном INSTEX. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.
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