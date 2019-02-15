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СНГ 15.02.2019 14:19

Совет ЕС по иностранным делам не планирует принимать в понедельник новых санкций в отношении РФ - источник

Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.

"Я убежден, что во время дискуссии между Майком Помпео и госпожой Федерикой Могерини вопрос об ограничительных мерах поднимался как прямое следствие инцидента близ Керченского пролива", - сказал чиновник, отвечая на вопросы.

По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.

"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]