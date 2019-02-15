Совет ЕС по иностранным делам не планирует принимать в понедельник новых санкций в отношении РФ - источник

Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.

"Я убежден, что во время дискуссии между Майком Помпео и госпожой Федерикой Могерини вопрос об ограничительных мерах поднимался как прямое следствие инцидента близ Керченского пролива", - сказал чиновник, отвечая на вопросы.

По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.

"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.