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СНГ 15.02.2019 17:15

Конституция Казахстана дает право президенту страны на досрочное прекращение своих полномочий - решение КС

Основной закон Казахстана дает право президенту республики на досрочное прекращение своих полномочий, говорится в решении Конституционного совета страны в ответ на запрос главы государства Нурсултана Назарбаева.

"По мнению Совета, из Основного Закона вытекает право главы государства на отставку. Данное право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса президента страны. Оно принадлежит президенту и как человеку и как гражданину Казахстана, и следует также из других положений Конституции, закрепляющих конституционные права каждого индивида, в частности, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии", - говорится в решении КС, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Конституционный Совет считает, что имеющееся в пункте 3 статьи 42 Конституции словосочетание "а также в случае досрочного освобождения... президента от должности..." охватывает и отставку главы государства как основание досрочного прекращения его полномочий", - отмечается в сообщении.

Между тем, по мнению совета КС, перечень оснований для досрочного прекращения полномочий президента страны не является исчерпывающим.

Конституционный Совет Казахстана 4 февраля принял к производству обращение президента республики Н.Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции.

Пункт 3 ст.42 Конституции Казахстана гласит: "Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан".

Свое обращение в КС Н.Назарбаев объяснил тем, что в Конституции страны нет четкого описания, при каких условиях президент может покинуть этот пост по доброй воле.

"В Конституции не определено, при каких условиях по доброй своей воле может (президент - ИФ-К) оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Нету этого. Во всех Конституциях мира это есть. В связи с этим такой вопрос мне задавали, я попросил КС разъяснить это", - сказал тогда Н.Назарбаев.

5 февраля президент Казахстана заявил, что вопрос о досрочных выборах главы государства на повестке не стоит.

"Да, у президента по конституции есть право объявлять досрочные выборы. Но нам это не грозит, так что давайте успокоимся, будем нормально работать", - сказал Н.Назарбаев в видеообращении, опубликованном на странице пресс-службы президента в социальных сетях.

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в 2020 году.

В конце декабря 2018 года в интервью казахстанским СМИ Н.Назарбаев заявил, что нет оснований для разговоров о досрочных президентских выборах в Казахстане.

"Выборы президента в декабре 2020 года, два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, вот тогда и поговорим", - сказал казахстанский лидер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, КС, РЕШЕНИЕ


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