ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности

Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает клиентам-держателям платежных карт Mastercard воспользоваться программой лояльности «Бесценные преимущества». Она предусматривает скидки на товары в ведущих магазинах, ресторанах, отелях, а также в других торгово-развлекательных учреждениях. С полным перечнем скидок можно ознакомиться на сайте платежной системы.
Клиентам ВТБ (Азербайджан) доступны карты MasterCard Standart и Gold. Их можно заказать в филиалах, онлайн на сайте банка или в WhatsAppпо номеру +99455 2140986.
Карта выдается на срок от одного года до трех лет. В зависимости от вида и срока карты стоимость обслуживания составляет от 15 манатов.
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан-ЕС
Инвестиции малазийской Petronas в энергосферу Азербайджана превысили $4 млрд
Саркисян заговорил об опасности "замороженного конфликта" в Карабахе
Президент Алиев обновил состав госкомиссии по решению проблем граждан Азербайджана, занимающихся торговлей на территории РФ
Президент Алиев утвердил новый состав комиссии в связи с созданием в Азербайджане комплекса GPC
Президент Алиев выделил 30 млн манатов на улучшение мелиорации зимних пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах
Президент Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по предупреждению птичьего гриппа в Азербайджане
В регионах Азербайджана планируется строительство новых реабилитационных центров для детей
Шарлотта Рэмплинг стала лауреатом почётного "Золотого медведя" Берлинале
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Лондон готов к реализации Brexit без соглашения с Брюсселем - лидер палаты общин
Стабильности и мира в Сирии невозможно добиться в условиях присутствия иранских сил - спецпредставитель США
Число изъятий и ограничений в ЕАЭС не снижается, заявляют в Минске
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»