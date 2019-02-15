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15.02.2019 14:37

ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности

Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает клиентам-держателям платежных карт Mastercard воспользоваться программой лояльности «Бесценные преимущества». Она предусматривает скидки на товары в ведущих магазинах, ресторанах, отелях, а также в других торгово-развлекательных учреждениях. С полным перечнем скидок можно ознакомиться на сайте платежной системы.

Клиентам ВТБ (Азербайджан) доступны карты MasterCard Standart и Gold. Их можно заказать в филиалах, онлайн на сайте банка или в WhatsAppпо номеру +99455 2140986.

Карта выдается на срок от одного года до трех лет. В зависимости от вида и срока карты стоимость обслуживания составляет от 15 манатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]