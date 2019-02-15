Технопарк по образцу российского образовательного центра "Сириус" откроется в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, посвященной вопросам сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.
"Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов, отобрать лучших из лучших. У вас это получилось, руководитель об этом говорил. Это для нас важнейший вариант, нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь - 55 человек на одно место, ни в одном вузе никогда, ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было", - уточнил он.
Президент Белоруссии отметил, что его страна сможет воспользоваться российским опытом абсолютно бесплатно. "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - рассказал А.Лукашенко.
Он также выразил благодарность за возможность, которая предоставлена ряду детей из Белоруссии, которые обучаются в "Сирусе", и отметил, что их опыт непременно нужно использовать для развития технопарка.
По мнению А.Лукашенко, технопарк не должен быть в будущем закрыт для россиян. "Конечно, он не должен быть закрыт для россиян, они от нас не закрываются, поэтому мы тоже не должны закрываться", - подчеркнул президент Белоруссии.
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