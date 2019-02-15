Лавров и Маас на переговорах в Мюнхене обсудят ДРСМД - представитель МИД ФРГ

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас на переговорах "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности проведут переговоры, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Это плановые переговоры между обоими министрами иностранных дел, они проводят его регулярно", - сказал Р.Бройль.
По его словам, в числе тем для обсуждения - приостановка США и РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он пояснил, что министры будут обсуждать "все важные темы и точно будут говорить о ДРСМД".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»